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16:54

Орешкин не ответил на профильный вопрос и удивил Путина

власть экономика

16:54

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин не смог ответить на вопрос Владимира Путина на пленарном заседании Международного Арктического форума. Этим министр удивил главу государства, передает РИА Новости.

Когда речь зашла о санкционном давлении на Россию, президент вспомнил о политике импортозамещения. Он поинтересовался у Орешкина, сколько денег страна потратила на производство товаров, которые прежде покупали за границей. Вопрос застал министра врасплох.

"Не помнит. Министр экономического развития не помнит", – констатировал Путин, добавив, что в импортозамещение РФ вложила около миллиарда рублей.

Президент отметил, что руководство страны будет продолжать "наращивать усилия" и работать над развитием импортозамещения.

В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин прервал правительственный час с участием Максима Орешкина. Его и депутатов не устроили ответы министра на вопросы о реализации нацпроектов. Глава нижней палаты парламента раскритиковал Орешкина, а правительственный час решили перенести.

власть экономика

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