Орешкин не ответил на профильный вопрос и удивил Путина

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Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин не смог ответить на вопрос Владимира Путина на пленарном заседании Международного Арктического форума. Этим министр удивил главу государства, передает РИА Новости.

Когда речь зашла о санкционном давлении на Россию, президент вспомнил о политике импортозамещения. Он поинтересовался у Орешкина, сколько денег страна потратила на производство товаров, которые прежде покупали за границей. Вопрос застал министра врасплох.

"Не помнит. Министр экономического развития не помнит", – констатировал Путин, добавив, что в импортозамещение РФ вложила около миллиарда рублей.

Президент отметил, что руководство страны будет продолжать "наращивать усилия" и работать над развитием импортозамещения.

В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин прервал правительственный час с участием Максима Орешкина. Его и депутатов не устроили ответы министра на вопросы о реализации нацпроектов. Глава нижней палаты парламента раскритиковал Орешкина, а правительственный час решили перенести.