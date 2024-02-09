Кремлю доподлинно известно о гибели граждан в Мариуполе от рук неонацистов

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Многие гражданские лица погибли в Мариуполе от рук оборонявшихся неонацистов, которые использовали мирное население как живой щит. Это доподлинно известно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы знаем о том, что очень много гражданских людей погибло от рук неонацистов, которые пытались оборонять Мариуполь тогда. Они использовали гражданских как живой щит, расстреливали их в спину", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Так он прокомментировал доклад правозащитников из Human Rights Watch, в котором говорится о гибели около 8 тысяч человек в Мариуполе.

Вместе с тем Песков уточнил, что в Кремле не успели ознакомиться с документом и не знают, насколько достоверной можно считать эту информацию.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины расстреливают в спину своих сослуживцев, которые пытаются сдаться в плен российским войскам. Он добавил, что Киев делает все, чтобы украинские солдаты не сдавались в плен.

Сальдо также выразил мнение, что все меньше военных ВСУ хотят сражаться с Россией, однако их насильно отправляют на фронт. Он отметил, что Киев бросает в бой практически необученных солдат, а мобилизуют на Украине по большей части жителей южных областей, а не западных.



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