Путин заявил, что РФ не начинала боевые действия на Украине, а пытается их закончить

Фото: Минобороны РФ

Россия не начинала боевые действия на Украине, а пытается их закончить. Об этом заявил Владимир Путин.

"Еще раз хочу об этом сказать: мы не начинали никаких боевых действий, мы пытаемся их закончить", – приводит слова российского лидера ТАСС.

По словам президента РФ, боевые действия на Украине в 2014 году начали националисты и те, кто поддерживал их, когда в стране был совершен госпереворот. Путин напомнил, что именно после этого последовали события в Крыму и Донбассе.

Вместе с тем российский лидер заявил, что киевские власти 8 лет вели войну на истребление проживающих в Донбассе, которые считают себя кровно связанными с русской культурой и языком. Здесь же он задался вопросом о том, сколько еще можно было терпеть подобное.

Ранее Путин заявил, что военные запасы украинской армии скоро закончатся. По его словам, российские войска тоже тратят много снарядов, однако не в таком количестве, как ВСУ. При этом РФ регулярно пополняет запасы.



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