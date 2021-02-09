Песков прокомментировал отказ Киева от применения "Спутника V"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если Киев не заинтересован в поставках российской вакцины, то другим государствам достанется больше доз "Спутника V".

"Что касается того, что Зеленский не хочет закупать вакцину, – то, что называется, другим больше достанется", – сказал он.

Представитель Кремля отметил, что глобальный спрос на российскую вакцину сейчас настолько велик, что потенциал производства не позволяет оперативно его удовлетворять. Он добавил, что для покрытия спроса после вакцинации россиян прилагаются большие усилия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пояснил отказ от использования российской вакцины "Спутник V" якобы отсутствием гарантий ее эффективности. Украинский лидер добавил, что не имеет права "экспериментировать" на гражданах страны.

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщал, что РФ готова передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса. Однако в Минздраве Украины назвали невозможной регистрацию российской вакцины.