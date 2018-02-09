Роспотребнадзор предупредил о вспышке норовирусной инфекции в Пхенчхане

Фото: ТАСС/Денис Вышинский

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке норовирусной инфекции в южнокорейском городе Пхенчхан, где начались зимние Олимпийские игры-2018.

По состоянию на 7 февраля пострадали 86 человек, из которых 63 заразились в молодежном центре Олимпиады, сообщает "Газета.ру".

Предполагаемыми распространителями инфекции стали сотрудники пищеблока в медиадеревне. Сейчас проводится лабораторное обследование персонала, исследуются продукты питания.

До окончания карантина заменены охранники объектов Игр-2018.

Ранее в Пхенчхане прошла церемония открытия Олимпиады. В церемонии приняла участие делегация олимпийских атлетов из России в составе 80 человек. Спортсмены из России получили 55-й порядковый номер на параде сборных – между командами Австрии и Узбекистана.

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