Путин обозначил критерии научного сотрудничества с другими странами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Россия должна сотрудничать в научной сфере со всеми странами, которые хотят такой совместной работы. Такое заявление сделал Владимир Путин на встрече с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым, передает ТАСС.
Глава государства отметил, что нет никаких ограничений в сфере международного научного сотрудничества. Он также подчеркнул, что работу следует выстраивать на равноправной основе и равноценном обмене, чтобы Россия могла от этого выиграть.
"Чтобы мы не были просто источником получения каких-то наших навыков, знаний. Если мы делимся чем-то с кем-то, то мы должны получать равноценную информацию с обратной стороны", – сказал Владимир Путин.
В свою очередь Сергеев поведал, что РАН уже начала организовывать свои представительства за рубежом. Есть планы создания центров межакадемического научного обмена, приостановленного с 2013 года.
Руководитель РАН также выразил надежду, что академия получит дополнительное финансирование на международные академические обмены, чтобы принимать группы, работающие по принципу "мозговых штурмов".
Одним из примеров научного сотрудничества служит соглашение об участии южнокорейского госпиталя "Бундан" Сеульского национального университета в проекте создания Международного медицинского кластера в "Сколкове". В церемонии подписания документа участвовал Сергей Собянин.
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