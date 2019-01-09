Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:39

Ослабление санкций США против РФ носит точечный характер – Песков

власть политика

12:39

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Кремль не испытывает заблуждений из-за заявлений о возможном ослаблении антироссийских санкций, так как в Вашингтоне все еще доминирует недружественное отношение к РФ. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается недружественных проявлений, то их по-прежнему Вашингтоне очень много - и в Конгрессе, и в Сенате, и в госдепе, и так далее. Мы не склонны носить розовые очки и отдаем себе отчет, что такие недружественные проявления по-прежнему доминируют, к нашему сожалению", – сказал он, комментируя заявление Минфина США о намерении прекратить действие санкций против компаний "Русал" и En+.

В среду, 9 января, конгресс США призвали администрацию Дональда Трампа отложить снятие санкций с этих.

В конце декабря 2018 года Минфин США заявил, что "Русал" исключат из санкционного списка в течение 30 дней. Это стало следствием выполнением российской компанией всех условий американского ведомства. Так, доля Олега Дерипаски в En+ сократится без права увеличения – с 70 процентов до менее 45.

Новым владельцем ценных бумаг может стать ВТБ, часть акций будет отправлена на благотворительность. Сам Дерипаска останется в санкционном списке. Активы бизнесмена попали под санкции в апреле, когда был опубликован так называемый "Кремлевский список". Добавление в "ограничительный лист" означало блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан. Бумаги "Русала" позитивно отреагировали на новости о снятии секционного обременения. Утром акции компании на Гонконгской бирже подскочили на четверть.

власть политика

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика