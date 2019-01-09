Ослабление санкций США против РФ носит точечный характер – Песков

Кремль не испытывает заблуждений из-за заявлений о возможном ослаблении антироссийских санкций, так как в Вашингтоне все еще доминирует недружественное отношение к РФ. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Что касается недружественных проявлений, то их по-прежнему Вашингтоне очень много - и в Конгрессе, и в Сенате, и в госдепе, и так далее. Мы не склонны носить розовые очки и отдаем себе отчет, что такие недружественные проявления по-прежнему доминируют, к нашему сожалению", – сказал он, комментируя заявление Минфина США о намерении прекратить действие санкций против компаний "Русал" и En+.
В среду, 9 января, конгресс США призвали администрацию Дональда Трампа отложить снятие санкций с этих.
В конце декабря 2018 года Минфин США заявил, что "Русал" исключат из санкционного списка в течение 30 дней. Это стало следствием выполнением российской компанией всех условий американского ведомства. Так, доля Олега Дерипаски в En+ сократится без права увеличения – с 70 процентов до менее 45.
Новым владельцем ценных бумаг может стать ВТБ, часть акций будет отправлена на благотворительность. Сам Дерипаска останется в санкционном списке. Активы бизнесмена попали под санкции в апреле, когда был опубликован так называемый "Кремлевский список". Добавление в "ограничительный лист" означало блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан. Бумаги "Русала" позитивно отреагировали на новости о снятии секционного обременения. Утром акции компании на Гонконгской бирже подскочили на четверть.
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