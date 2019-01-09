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10:55

Жириновский призвал заменить показ старых комедий по ТВ на современные

власть кино

10:55

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Жириновский предложил заменить показ старых фильмов по телевидению в новогодние праздники на более современные, сообщает Агентство "Москва".

По словам лидера ЛДПР, новогодние программы идут по всем каналам. По его мнению, это хорошие комедии, однако они уже опостылели. Жириновский отметил, что молодежь, как и часть старшего поколения, не хочет это смотреть.

"Там одни и те же: мы знаем все эти фразы, знаем каждый сюжет, что за чем пойдет. Зачем нужен такой перебор? Что, нет людей, желающих создать новые фильмы? Пустите другие фильмы, у нас сотни тысяч вещей, которые можно показывать!" – заявил он.

Жириновский добавил, что, показывая старые фильмы, каналы отталкивают телезрителей.

власть кино

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