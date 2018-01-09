Медведев освободил от должности замглавы Минобрнауки Людмилу Огородову

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Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности замминистра образования и науки России Людмилу Огородову. Это решение связано с переходом Огородовой на другую работу, сообщается на сайте правительства РФ.

"Освободить Огородову Людмилу Михайловну от должности заместителя министра образования и науки Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", – сказано в тексте сообщения.

Ранее РИА Новости сообщили, что Людмила Огородова может стать кандидатом на пост заместителя губернатора Томской области. Как отметили в кабмине, во всей вероятности, она займется вопросами образования в регионе.