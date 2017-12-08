Путин встретится с Эрдоганом в Турции 11 декабря

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Владимир Путин 11 декабря посетит Турцию с рабочим визитом. На переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский лидер обсудит ход реализации крупных совместных проектов в области энергетики.

Главы обоих государств также обменяются мнениями по ключевым международным проблемам, включая ситуацию на Ближнем Востоке и сирийское урегулирование, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

7 декабря Владимир Путин разговаривал с Реджепом Эрдоганом по телефону. Разговор прошел по инициативе турецкой стороны.

"С обеих сторон выражена серьезная обеспокоенность в связи с решением США о признании Иерусалима в качестве столицы Израиля и объявлением о планах перевода туда из Тель-Авива американского посольства. Такие шаги могут перечеркнуть перспективы ближневосточного мирного процесса", – говорилось в сообщении пресс-службы Кремля.