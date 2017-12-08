В ТиНАО могут создать 30 га особой экономической зоны "Технополис "Москва"

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

В ТиНАО может появиться 20–30 гектаров особой экономической зоны "Технополис "Москва". Об этом заявил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, сообщает Агентство "Москва".

"Ресурс экономической зоны – 400 гектаров. Мы можем его разместить в разных местах, так как действующая площадь ОЭЗ составляет около 200 гектаров. Когда мы создаем анклав такой зоны, то главное, чтобы внутри анклав соответствовал перечню направлений экономической зоны. Планируем в ТиНАО около 20–30 гектаров", – сказал он.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа на территории Москвы сейчас действует в Зеленограде. Зона площадью 207 гектаров включает площадки "МИЭТ", "Алабушево", "Микрон", "Ангстрем" и "Технополис".

Сейчас столичные власти также ведут переговоры о создании в ТиНАО технополисов и технопарков.