В ГД предложили ввести в российских школах уроки безопасности на дорогах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Госдуме предложили ввести в российских школах уроки безопасности на дорогах. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

"Предлагаю ввести дополнительные уроки по безопасности на дорогах с первого по восьмой классы. Методика преподавания в ГИБДД есть", – сказал он, передает RT.

Чернышев также отметил, что с января по сентябрь 2017 года в России произошло 12 тысяч ДТП с участием несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что детям расскажут о правилах дорожного движения в специальных центрах по профилактике дорожно-транспортного травматизма. О создании подобных учреждений заявил глава ГИБДД Виктор Нилов.

Также в России появятся стационарные или мобильные детские автоплощадки на территориях школ и других образовательных учреждений. Нилов рассказал и снижении смертности в ДТП, и в целом аварий. В прошлом году значительно улучшилась ситуация с обеспечением безопасности на дорогах детей и пешеходов. В тоже время зафиксировали двукратный рост количества происшествий по вине водителей автобусов.