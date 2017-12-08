В ГД предложили ввести в российских школах уроки безопасности на дорогах

8 декабря, 14:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Госдуме предложили ввести в российских школах уроки безопасности на дорогах. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
"Предлагаю ввести дополнительные уроки по безопасности на дорогах с первого по восьмой классы. Методика преподавания в ГИБДД есть", – сказал он, передает RT.
Чернышев также отметил, что с января по сентябрь 2017 года в России произошло 12 тысяч ДТП с участием несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что детям расскажут о правилах дорожного движения в специальных центрах по профилактике дорожно-транспортного травматизма. О создании подобных учреждений заявил глава ГИБДД Виктор Нилов.
Также в России появятся стационарные или мобильные детские автоплощадки на территориях школ и других образовательных учреждений. Нилов рассказал и снижении смертности в ДТП, и в целом аварий. В прошлом году значительно улучшилась ситуация с обеспечением безопасности на дорогах детей и пешеходов. В тоже время зафиксировали двукратный рост количества происшествий по вине водителей автобусов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: