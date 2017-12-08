Госдума упростила регистрацию брака через интернет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, упрощающий процедуру подачи заявления на регистрацию брака в электронной форме.

Согласно новому законопроекту, при подаче заявления в ЗАГС в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг не нужно будет предоставлять одновременно с заявлением скан-копий документов, удостоверяющих личность, скан-копий документов, подтверждающих расторжение предыдущего брака, сообщает РИА Новости.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что государственную регистрацию брака могут разрешить вне стен загса.

На сегодняшний день выездная регистрация брака предусмотрена лишь столичным законодательством, в то время как в других регионах страны ее можно проводить только в помещениях органов ЗАГС. Депутат предлагает внести изменения в ФЗ "Об актах гражданского состояния", чтобы все россияне смогли официально регистрироваться в учреждениях культуры и на объектах культурного наследия. Причем каждый регион сам будет утверждать список разрешенных мест.