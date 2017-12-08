Госдума упростила регистрацию брака через интернет

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, упрощающий процедуру подачи заявления на регистрацию брака в электронной форме.
Согласно новому законопроекту, при подаче заявления в ЗАГС в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг не нужно будет предоставлять одновременно с заявлением скан-копий документов, удостоверяющих личность, скан-копий документов, подтверждающих расторжение предыдущего брака, сообщает РИА Новости.
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
Ранее сообщалось, что государственную регистрацию брака могут разрешить вне стен загса.
На сегодняшний день выездная регистрация брака предусмотрена лишь столичным законодательством, в то время как в других регионах страны ее можно проводить только в помещениях органов ЗАГС. Депутат предлагает внести изменения в ФЗ "Об актах гражданского состояния", чтобы все россияне смогли официально регистрироваться в учреждениях культуры и на объектах культурного наследия. Причем каждый регион сам будет утверждать список разрешенных мест.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: