Минздрав предлагает маркировать продукты по степени полезности

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Минздрав собирается разделить продукты питания на "здоровые" и нет с помощью маркировки. Ведомство предлагает наклеивать на них знаки отличия.

Как сообщает газета "Известия", соответствующую концепцию уже направили в аппарат правительства на согласование. Программу хотят запустить в апреле 2018 года.

Продукты разделят на три группы в зависимости от содержания в них элементов, чрезмерное потребление которых способствует развитию хронических неинфекционных заболеваний. Это касается жиров, добавленного сахара и поваренной соли. Их содержание оценивается на 100 грамм продукта.

В первой группе будут продукты, которые автоматически попадают в "здоровый" список. Речь идет о свежих и замороженных фруктах, овощах и бобовых, свежем и замороженном мясе, птице, рыбе, морепродуктах, яйцах и крупах.

Во вторую группу попадут продукты, которые не могут претендовать на обозначение "здоровых". Это шоколад, кондитерские изделия, энергетические батончики и десерты, а также энергетические напитки и алкогольная продукция.

В третий список войдут продукты и пороговые значения компонентов в их составе, которые позволят относить товар к здоровому питанию. Это сушеные фрукты и орехи, в которых содержание добавленного сахара и соли должно находиться на нулевом уровне. Также это соки, хлеб, сухие завтраки, переработанное мясо, птица, рыба, а также молочная продукция, творог и сыр.

На продуктах, отвечающих всем требованиям здорового образа жизни, может появиться эмблема "Здоровое питание". К 15 февраля планируется определить не менее 30 производителей, которые первыми получат отличительный знак. Маркировка продукции будет добровольной.

Цель программы – сохранение здоровья граждан через популяризацию культуры здорового питания. Эксперты уверены, что инициатива поможет потребителям, но польза любого продукта – вопрос относительный.

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