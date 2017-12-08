Ущерб от коррупции в РФ за три года составил почти 150 млрд рублей — Чайка

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Почти 150 миллиардов рублей составил ущерб от коррупционных преступлений в России за последние три года, сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка
По его словам, такие данные ведомство получило из результатов расследования уголовных дел за 2015, 2016 и три квартала текущего года. За это время сумма материального ущерба от преступлений коррупционной направленности составила более 148 миллиардов рублей.
Главный прокурор страны отметил, что вернуть удалось только 60% средств. Малая часть из них была погашена добровольно. В остальных случаях приходилось накладывать административные штрафы и принимать другие меры взыскательного характера, рассказал Чайка в интервью газете "Коммерсантъ".
Ранее сообщалось, что Центр стратегических разработок провел исследование среди россиян и пришли к выводу, что 70 процентов граждан недовольны политикой государства в части наказания для взяточников. Люди считают, что ничего не может оправдать получение взятки с использованием служебного положения.
А научно-исследовательский центр ФСБ разработал критерии, согласно которым, можно будет оценить все должности государственной и муниципальной службы на взяточничество. Подготовительный этап такой оценки может начаться уже в 2017 году.
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