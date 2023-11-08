Путин назвал обстановку в мире крайне напряженной

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В настоящее время в мире сложилась крайне напряженная обстановка, отметил Владимир Путин, обращаясь к участникам встречи секретарей совбезов СНГ.

"Мы видим, что международная обстановка остается крайне сложной, напряженной. В ряде регионов обострились застарелые и появились новые очаги конфликтов", – приводит его слова ТАСС.

Российский лидер считает, что в этом контексте встречи представителей стран СНГ необходимы для укрепления коллективной безопасности, поддержания суверенитета и интересов участников содружества, а также для их социально-экономического развития.

Путин обратил внимание, что в этот раз секретари Совбезов обсудят ситуацию в регионе и на мировой арене, поделятся опытом и расскажут о последних наработках в сфере защиты от внутренних и внешних угроз. По его словам, участники встречи также должны наметить дальнейшие совместные шаги.

Ранее президент РФ призвал страны СНГ создать независимую от влияния извне финансовую инфраструктуру. По его словам, она может стать важным инструментом для дальнейшего наращивания торговых операций и инвестиционных потоков. Кроме того, необходимо расширить использование национальных валют во взаимных расчетах, добавил Путин.

До этого российский лидер заявил, что у России укрепляются фундаментальные условия для развития отношений со странами СНГ.



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