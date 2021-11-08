Медведев отметил плохое состояние общежитий в некоторых российских вузах

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил состояние общежитий российских вузов и отметил, что они нуждаются в ремонте. Об этом сообщает ТАСС.
"По материально-технической базе высших учебных заведений, по общежитиям – там ситуация очень разная. Во многих вузах действительно общаги остались в том состоянии, в котором они еще были почти что в советский период", – заявил Медведев.
В рамках обсуждения поправок партии "Единая Россия" ко второму чтению федерального бюджета замглавы Совбеза назвал выделение средств на ремонт в общежитиях одним из ключевых приоритетов.
По словам председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, порядка 40% общежитий по России требуют капитального ремонта.
Депутат Госдумы отдельно отметил, что в проект бюджета на ближайшие три года необходимо заложить средства на поддержку Российского Красного Креста, Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям и "Бессмертного полка".
Медведев, в свою очередь, призвал депутатов и представителей Минфина проработать возможность увеличения финансирования данных организаций, оказывающих значительную помощь гражданам.
Ранее в октябре мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести налоговые льготы для студенческих общежитий и инвесторов столицы. Послабления могут быть реализованы на срок до 31 декабря 2025 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: