Медведев отметил плохое состояние общежитий в некоторых российских вузах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил состояние общежитий российских вузов и отметил, что они нуждаются в ремонте. Об этом сообщает ТАСС.

"По материально-технической базе высших учебных заведений, по общежитиям – там ситуация очень разная. Во многих вузах действительно общаги остались в том состоянии, в котором они еще были почти что в советский период", – заявил Медведев.

В рамках обсуждения поправок партии "Единая Россия" ко второму чтению федерального бюджета замглавы Совбеза назвал выделение средств на ремонт в общежитиях одним из ключевых приоритетов.

По словам председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, порядка 40% общежитий по России требуют капитального ремонта.

Депутат Госдумы отдельно отметил, что в проект бюджета на ближайшие три года необходимо заложить средства на поддержку Российского Красного Креста, Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям и "Бессмертного полка".

Медведев, в свою очередь, призвал депутатов и представителей Минфина проработать возможность увеличения финансирования данных организаций, оказывающих значительную помощь гражданам.

Ранее в октябре мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести налоговые льготы для студенческих общежитий и инвесторов столицы. Послабления могут быть реализованы на срок до 31 декабря 2025 года.