Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

15:43

В Кремле оценили возможность появления штрафа для президента

власть политика

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Вопрос возможности наложения какого-либо штрафа на президента России должны решать судебные органы. Таким образом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, возможно ли оштрафовать российского лидера по примеру ситуации с президентом США.

Представитель Кремля отметил, что у главы государства есть определенный иммунитет, но этот вопрос должен прорабатывать компетентный орган. "Это вам нужно обращаться в судебные органы или читать законы", – цитирует его РИА Новости.

Накануне Верховный суд штата Нью-Йорк обязал американского президента Дональда Трампа заплатить 2 миллиона долларов по иску против его благотворительных организаций.

Ранее Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией". По его словам, такой жест российский лидер показал после просьбы руководителя калининградского парка выделить средства на велодорожку. Стоимость велодорожки директор оценил в 451 миллион рублей. В ответ президент в шутку показал ему кулак.

Путин сообщил о создании словарей с новыми правилами русского языка

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика