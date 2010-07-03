В Кремле оценили возможность появления штрафа для президента

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Вопрос возможности наложения какого-либо штрафа на президента России должны решать судебные органы. Таким образом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, возможно ли оштрафовать российского лидера по примеру ситуации с президентом США.

Представитель Кремля отметил, что у главы государства есть определенный иммунитет, но этот вопрос должен прорабатывать компетентный орган. "Это вам нужно обращаться в судебные органы или читать законы", – цитирует его РИА Новости.

Накануне Верховный суд штата Нью-Йорк обязал американского президента Дональда Трампа заплатить 2 миллиона долларов по иску против его благотворительных организаций.

Ранее Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией". По его словам, такой жест российский лидер показал после просьбы руководителя калининградского парка выделить средства на велодорожку. Стоимость велодорожки директор оценил в 451 миллион рублей. В ответ президент в шутку показал ему кулак.

