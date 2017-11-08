Украина расторгла соглашение с РФ о взаимных поставках вооружения

Фото: ТАСС/Zuma/Sergii Kharchenko

Украинское правительство в одностороннем порядке расторгло соглашение с Россией о взаимных поставках вооружения и военной техники. Решение принято кабинетом министров без обсуждения.

Данное соглашение было подписано 8 февраля 1995 года. Согласно документу Россия и Украина не могут передавать или продавать товары военного назначения физическим и юридическим лицам, а также правительствам третьих стран без согласования, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В середине октября Украина расторгла соглашение с РФ о сохранении специализаций военных предприятий, а в августе был денонсирован договор о взаимодействии при экспорте военной продукции в третьи страны.

Днем ранее власти Украины ввели санкции в отношении 42 российских компаний. В список запрещенных предприятий вошли компании пищевой промышленности, строительных материалов и оборудования.

Также обсуждается возможность разрыва дипотношений с Россией. Заседание Верховной рады по этому поводу состоится 16 ноября.

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