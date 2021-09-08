В Кремле оценили вероятность переговоров с новым правительством Афганистана

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не планирует переговоров с новым правительством Афганистана, а будет внимательно наблюдать за ситуацией в стране.

"Контакты через наше посольство в Кабуле осуществляются, контакты, которые необходимы для обеспечения безопасности наших дипломатов и по другим техническим вопросам. Каких-то иных переговоров пока не планируется. Сейчас Россия, как и подавляющее большинство стран, будет внимательно следить за шагами, которые будет делать новое правительство", – приводит ТАСС слова Пескова.

Он при этом не стал комментировать информацию о возможных условиях, которые смогут повлиять на российскую позицию. Песков считает, что для России главная угроза может исходить от террористических группировок и наркоторговцев.

Новый состав правительства Афганистана накануне огласил представитель запрещенного в РФ движения Забиулла Муджахид, подчеркнув, что такой состав не является постоянным.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией страны. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть страну, чтобы избежать кровопролития.

6 сентября талибы заявили о завершении военных действий в Афганистане. Представитель движения Забиулла Муджахид подчеркнул, что теперь "мы будем работать вместе для восстановления страны".

