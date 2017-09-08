Нефтяные компании должны увеличить заказы на судоверфи "Звезда" – Путин

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Во время посещения судоверфи "Звезда" президент России Владимир Путин заявил, что российским нефтяным компаниям необходимо увеличить количество заказов на строительство судов на этом предприятии, сообщает "Газета.Ru".

"Не только «Роснефть», но и «Газпром», и «Новатэк», и другие наши компании. Должны выполнять этот план. И заранее вовремя делать эти заявки. А, может быть, даже и большие заявки", — отметил глава государства.

По словам Путина, основные заказчики должны своевременно передавать технические требования для производства необходимой продукции.

В сентябре 2016 года президент РФ пообещал обеспечить финансированием предприятие "Звезда".