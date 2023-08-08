Путин поручил ускориться с решением вопроса доступности деревянного домостроения в РФ

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Владимир Путин на совещании по развитию строительной отрасли поручил Минстрою оперативнее решить вопрос доступности возведения деревянного домостроения. Его слова приводит ТАСС.

Президент напомнил, что этот вопрос было поручено решить до 1 июня 2023 года.

"Я прошу министерство завершить эту работу. Не затягивайте, сделайте это как можно быстрее", – сказал глава государства.

В мае стало известно, что Минстрой планирует внедрить к 2024 году правила для строительства деревянных домов до 12 этажей. Уточнялось, что концу текущего года будут внесены изменения в нормативы. В ведомстве добавляли, что здания из деревянных панелей обладают преимуществом перед железобетонными в высокой скорости возведения и энергоэффективности.

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