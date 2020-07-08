Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал перенос Дня России на 1 июля, сообщает ТАСС.
Он отметил, что данная идея не обсуждается в администрации президента.
"[Предложение о переносе праздника] новое, каких-либо обсуждений в Кремле не ведется", – сообщил Песков.
Предложение о переносе Дня России на 1 июля внесла председатель родительского комитета Ирина Волынец. Она подчеркнула, что 12 июня вызывает у населения аллюзии на распад Советского Союза, а не с приобретением независимости России. Кроме того, по мнению Волынец, перенос на 1 июля будет уместным, поскольку большинство россиян проголосовали за поправки в Конституцию РФ.
Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов назвал 1 июля исторической датой для современной России. Однако, по его мнению, в настоящее время нет необходимости переноса государственного праздника.
С 25 июня по 1 июля в России состоялось голосование по поправкам в Конституцию РФ. Согласно результатам народного волеизъявления, за изменения основного закона высказались 77,92%. Против проголосовали 21,27%. Явка составила 67,97%.
Обновленный текст Конституции РФ опубликовали на официальном портале правовой информации. 4 июля изменения в основном законе вступили в силу.
Путин: поправки в Конституцию вступают в силу по воле народа
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».