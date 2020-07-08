Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал перенос Дня России на 1 июля, сообщает ТАСС.

Он отметил, что данная идея не обсуждается в администрации президента.

"[Предложение о переносе праздника] новое, каких-либо обсуждений в Кремле не ведется", – сообщил Песков.

Предложение о переносе Дня России на 1 июля внесла председатель родительского комитета Ирина Волынец. Она подчеркнула, что 12 июня вызывает у населения аллюзии на распад Советского Союза, а не с приобретением независимости России. Кроме того, по мнению Волынец, перенос на 1 июля будет уместным, поскольку большинство россиян проголосовали за поправки в Конституцию РФ.

Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов назвал 1 июля исторической датой для современной России. Однако, по его мнению, в настоящее время нет необходимости переноса государственного праздника.

С 25 июня по 1 июля в России состоялось голосование по поправкам в Конституцию РФ. Согласно результатам народного волеизъявления, за изменения основного закона высказались 77,92%. Против проголосовали 21,27%. Явка составила 67,97%.

Обновленный текст Конституции РФ опубликовали на официальном портале правовой информации. 4 июля изменения в основном законе вступили в силу.