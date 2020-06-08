Песков назвал причину отсутствия поправки о президентском сроке на сайте

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что отсутствие информации о праве главы государства Владимира Путина баллотироваться на новый срок в соответствии с поправками в Конституцию РФ может быть вызвано техническими накладками.
"Бывают разные технические накладки. Может просто выпасть при заливке сайта. Здесь я точно не знаю, не могу вам сказать", – сообщил Песков.
Он отметил, что в настоящий момент данная информация восстановлена. Ранее СМИ обратили внимание на то, что поправка, дающая право Путину баллотироваться на новый президентский срок, не была опубликована на сайте, на котором размещена основная информация по изменениям в основном законе.
"Ну насколько я знаю, там уже все восстановлено. Поэтому в данном случае там все поправлено", – заявил Песков.
Ранее стало известно, что на порталах mos.ru и gosuslugi.ru открылась запись для участия в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию. Соответствующие сервисы Минкомсвязи РФ запустило 5 июня.
По состоянию на 8 июня заявки на электронное голосование подало более 92 тысячи столичных жителей. Москвичи могут подать заявку на виртуальное волеизъявление до 14:00 21 июня.
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по изменениям в основном законе 1 июля. Кроме того, россияне получат возможность совершить волеизъявление в течение шести дней до указанной даты. Меру предпримут для обеспечения норм санитарной безопасности в условиях пандемии коронавируса.
Москвичи смогут проголосовать по поправкам в Конституцию на 8 участках в аэропортах
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