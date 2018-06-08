Путин высоко оценил сотрудничество с Пекином в атомной сфере

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Владимир Путин высоко оценил сотрудничество с Китаем в атомной сфере.

"Согласовано строительство в КНР еще одной атомной станции российского дизайна на новой площадке. При содействии России в Китае будет возведен демонстрационный реактор на быстрых нейтронах", – заявил президент РФ по итогам встречи с лидером КНР Си Цзиньпином, передает РИА Новости.

По словам Путина, в китайской лунной программе задействуют передовые российские наработки. Президент отметил, что подобного формата взаимодействия у РФ нет ни с одним другим государством.

Россия и Китай подписали 8 июня несколько рамочных соглашений и контрактов в атомной сфере. Среди них – договор на поставку оборудования и оказание услуг по проекту сооружения демонстрационного реактора на быстрых нейтронах в Китае, а также соглашение о строительстве энергоблоков и поставку тепловых блоков.

Президент РФ прибыл в Пекин в пятницу с государственным визитом. Ранее сообщалось, что Путина встретили "Катюшей" в исполнении военного оркестра.