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Общество

19:39

СМИ подсчитали количество выходных Путина за год

власть общество

Фото: kremlin.ru

В графике Владимира Путина за последний год было 59 выходных, сообщает газета "Коммерсант".

По данным газеты, президент России с 7 мая 2020 года по 7 мая 2021 года отработал 306 дней, за которые успел выполнить 737 дел без учета переездов и работы с документами.

Отмечается, что в условиях пандемии телефонные переговоры стали наиболее частыми делами в графике Путина. Они заняли около 23% от всей работы президента. Авторы материала отметили, что ранее первое место занимали встречи, как правило, занимавшие около 33% от общей загруженности.

За год Путин совершил рекордное количество телефонных переговоров за все время нахождения на посту президента – 175. Прежний рекорд – 153 звонка – был установлен в 2004 – 2005 годах.

Ранее стало известно, что заработок Путина за 2020 год составил 9 миллионов 994 тысячи рублей. Из декларации следует, что его доход за минувший год превысил задекларированный им заработок за 2019 год почти на 270 тысяч рублей.

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