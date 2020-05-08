Минтруд и Минфин проработают вопрос о дополнительной поддержке семей с детьми

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минтруду совместно с Минфином проработать вопрос дополнительной поддержки семей с детьми в период пандемии коронавируса. Об этом говорится в протоколе поручений вице-премьера, опубликованном на сайте Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.

Уточняется, что поддержка коснется семей, которые лишились работы или тех, чьи доходы ниже прожиточного минимума, многодетных и семей с детьми, имеющими инвалидность.

Также министерствам поручено рассмотреть возможность предоставления дополнительной поддержки семей с детьми с инвалидностью и многодетных семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекцией. Речь об обеспечении средствами индивидуальной защиты, продуктами, электронными устройствами для поддержки обучения детей дистанционно.

Кроме того, Минтруд, Минэкономразвития и Минстрой должны представить предложения по гуманитарной помощи и выплатам семьями с детьми с инвалидностью, инвалидами старше 18 лет с ментальными нарушениями. Поручения должны быть выполнены до 15 мая.

Ранее в Москве установили порядок дополнительных выплат на детей для официально безработных граждан. Сумма выделяемых средств составит 3 тысячи рублей на каждого ребенка. Перечислены деньги будут на счет одного из родителей или опекунов.

В том случае если родителей уже признали безработными, им потребуется в личном кабинете прикрепить к ранее поданным документам соответствующее свидетельство. При этом выплату назначают с момента получения статуса безработного и начисляют аналогично выплате пособия по безработице.

До этого жителям Москвы, признанным безработными и проработавшим в этом году не менее 60 календарных дней, назначали региональную компенсацию в размере 19,5 тысячи рублей в месяц. Данная сумма включает в себя пособие и полагающиеся соцвыплаты.

В результате с введением ежемесячной выплаты сумма пособия для этих категорий граждан при наличии несовершеннолетнего ребенка увеличивается на 3 тысячи рублей.

Ранее Центры занятости населения ответили на вопросы горожан по безработице.

