Путин почтил минутой молчания память жертв авиакатастрофы в Шереметьеве

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Владимир Путин начал заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в Кремле с минуты молчания в память жертв катастрофы в аэропорту Шереметьево.

"Прежде чем мы начнем работать. Вы знаете, что 5 мая в Шереметьеве произошла трагедия, авиационная катастрофа, которая унесла много человеческих жизней. Поэтому прошу почтить память погибших минутой молчания", – приведены слова президента на сайте Кремля.

После этого Путин призвал провести "инвентаризацию" в сфере нацпроектов. "Предметно и, добавлю, критично, не обходя так называемые острые углы, посмотреть, что уже удалось сделать в рамках нацпроектов, где есть продвижение вперед, а где, напротив, очевидны сбои", – обратился президент к присутствующим на заседании.

Следователи и криминалисты завершили работу в Шереметьеве

Самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 вечером 5 мая экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево, где совершил жесткую посадку. После приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

Погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа и 33 пассажирам.

Следователи рассматривают различные версии ЧП. Они выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия. Первые результаты расследования могут обнародовать в течение недели.

В понедельник, 6 мая, Владимир Путин заслушал доклады председателя СК РФ Александра Бастрыкина, министра транспорта Евгения Дитриха и министра здравоохранения Вероники Скворцовой о ходе расследования катастрофы Sukhoi Superjet 100 и помощи пострадавшим.

