Путин напомнил Зюганову о развале СССР под "чутким руководством" КПСС

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин на заседании Госдумы напомнил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову в ответ на его критику, что под руководством Коммунистической партии Советский Союз достиг многих высот, но и при ней же прекратил свое существование.

Глава государства выразил согласие с тем, что перечисленные Зюгановым достижения СССР – освоение космоса, ядерный щит и другие – при Коммунистической партии неоспоримы, сообщают "Аргументы недели". Также, как и тот факт, что при КПСС Союз прекратил свое существование. Лидеры правящей партии напрямую причастны к ее развалу, подчеркнул Путин.

Ранее Геннадий Зюганов заявил, что его фракция не поддержит выдвинутую президентом кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра с предлагаемым им составом кабмина. По его словам, КПРФ не готова поддержать предложенный курс и команду.

Госдума большинством голосов утвердила кандидатуру Медведева на пост председателя правительства России. За его кандидатуру из 430 депутатов за высказались 374, против – 56, воздержавшихся нет. Владимир Путин подписал указ о назначении премьер-министра.