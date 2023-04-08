Песков назвал слова Макрона против размещения ядерных ракет в других странах критикой США

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал политику Соединенных Штатов, выступая против размещения ядерного оружия одного государства на территории других.

"Такой яростной критики президента Франции в адрес Соединенных Штатов Америки мы не слышали давно", – передает слова Пескова в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Ранее Макрон на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином призвал не размещать ядерное оружие на чужой территории.

Французский лидер заявил, что решение российского государства о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии не соотносится с обязательствами России в рамках международного права.



Позже председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала слова Макрона очередным цинизмом и проявлением двойных стандартов.

Матвиенко подчеркнула, что Россия вправе самостоятельно принимать решение, которое в данном случае не противоречит международным обязательствам страны. По ее словам, Макрону не следует указывать РФ, как строить взаимоотношения с Белоруссией и защищать собственные границы.



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