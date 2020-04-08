Путин выступит с очередным обращением к россиянам

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выступит с обращением к гражданам России 8 апреля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он уточнил, что глава государства обратится к россиянам в начале селекторного совещания с главами регионов.

Накануне Песков сообщил, что Путин проведет 8 апреля масштабное совещание с руководителями субъектов РФ в режиме видеоконференции. Посвятят его противодействию распространения коронавируса.

Ранее президент заявил, что при борьбе с коронавирусной инфекцией нужно избегать чужих ошибок. По заявлению российского главы, пик эпидемии еще не пройден.

Глава государства отметил, что меры, предпринимаемые для борьбы с угрозой распространения коронавируса, должны соответствовать текущей ситуации. Путин напомнил, что первым приоритетом является здоровье и безопасность россиян.