Роспотребнадзор прокомментировал инициативу по уменьшению нагрузки на школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская
Роспотребнадзор не получал запрос от активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) с просьбой установить суточную норму образовательной нагрузки на школьников. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.
Собеседник агентства подчеркнул, что специалисты начнут работу, как только поступит официальный запрос от ОНФ. Он также добавил, что школьный распорядок регулируют нормативы, прописанные в десятом пункте санитарных правил и норм (СанПиН).
Ранее эксперты ОНФ предложили разработать суточную норму нагрузки на школьников. Они указали, что ученики начальной школы проводят за занятиями 47 часов в неделю, что на семь часов больше, чем средняя продолжительность рабочей недели взрослого человека.
Зампред комитета Госдумы по науке и образованию Любовь Духанина отметила, что школьники жаловались на нехватку времени на выполнение домашнего создания, причем с возрастом дефицит времени только растет.
В свою очередь, директор московского Центра образования № 109 Евгений Ямбург признал существование данной проблемы. Однако, по его мнению, введение определенных норм не решит ее, поскольку нельзя проконтролировать объем потраченного на домашние задания времени.
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