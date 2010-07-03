Роспотребнадзор прокомментировал инициативу по уменьшению нагрузки на школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская

Роспотребнадзор не получал запрос от активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) с просьбой установить суточную норму образовательной нагрузки на школьников. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

Собеседник агентства подчеркнул, что специалисты начнут работу, как только поступит официальный запрос от ОНФ. Он также добавил, что школьный распорядок регулируют нормативы, прописанные в десятом пункте санитарных правил и норм (СанПиН).

Ранее эксперты ОНФ предложили разработать суточную норму нагрузки на школьников. Они указали, что ученики начальной школы проводят за занятиями 47 часов в неделю, что на семь часов больше, чем средняя продолжительность рабочей недели взрослого человека.

Зампред комитета Госдумы по науке и образованию Любовь Духанина отметила, что школьники жаловались на нехватку времени на выполнение домашнего создания, причем с возрастом дефицит времени только растет.

В свою очередь, директор московского Центра образования № 109 Евгений Ямбург признал существование данной проблемы. Однако, по его мнению, введение определенных норм не решит ее, поскольку нельзя проконтролировать объем потраченного на домашние задания времени.

