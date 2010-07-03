Пострадавшие при пожаре в "Зимней вишне" получат единовременное пособие

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Пострадавшие при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" получат единовременное пособие. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как сказано в документе, гражданам, "получившим в результате пожара тяжкий вред здоровью", выплатят "единовременное пособие в размере 400 тысяч рублей на человека". Медведев поручил коллегии администрации Кемеровской области составить и передать МЧС списки тех, кому положена выплата. Глава правительства также распорядился выделить МЧС 3,2 миллиона рублей на соцподдержку пострадавших при пожаре в Кемерове.

25 марта в прокуратуру передали первое уголовное дело о пожаре в "Зимней вишне". Его фигурантом стал начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, которого обвиняют в халатности. По версии следствия, он проигнорировал информацию о кратчайшем пути к людям, заблокированным в одном из кинозалов ТЦ, из-за чего там погибли не менее 37 человек.

Также в конце марта в Польше был арестован экс-глава компании-владельца "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский. Сотрудники погранслужбы задержали его при попытке пересечь границу.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Огонь вспыхнул на верхнем этаже, где находились кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Пожар унес жизни 60 человек, большинство из которых – дети. В рамках уголовного дела были арестованы 15 человек. Еще один человек проходит в качестве подозреваемого. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек, включая 83 родственников тех, кто погиб в пожаре.