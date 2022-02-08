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Политика

13:58

Песков заявил, что РФ не отказывается от встречи Путина и Зеленского

власть политика

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Конкретные цели возможной встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не сформулированы, а это является необходимым условием, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, Россия не отказывается от встречи Путина и Зеленского.

"Если эта встреча действительно поможет разрубить этот ставший уже гордиевым узел в ситуации на юго-востоке страны, (РФ. – Прим. ред.) будет готова встречаться с кем угодно", – подчеркнул Песков.

Ранее он сообщал, что Россия приветствует усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации на Украине. Однако основные разногласия между Москвой и Киевом связаны именно с процессом выполнения минских договоренностей со стороны Украины.

Он также добавил, что Россия положительно относится к инициативе турецкой стороны повлиять на украинцев и подвигнуть их на выполнение ранее достигнутых договоренностей.

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