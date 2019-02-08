Путин и Медведев поздравили Ирину Муравьеву с юбилеем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Народная артистка России Ирина Муравьева 8 февраля отмечает 70-летний юбилей. Свои поздравления актрисе, известной по фильмам "Москва слезам не верит", "Карнавал" и "Самая обаятельная и привлекательная", направили Владимир Путин и Дмитрий Медведев.
В телеграмме президента РФ, опубликованной на сайте Кремля, отмечены щедрый талант, искренность и обаяние Муравьевой, принесшие ей профессиональное признание и зрительскую любовь.
"Вас, замечательную актрису, знают по глубоким, многогранным театральным работам и по ярким, запоминающимся, поистине знаковым ролям в кинематографе", – сказано в телеграмме.
Кроме того, Путин пожелал артистке здоровья, вдохновения и всего наилучшего.
В свою очередь премьер-министр РФ написал об убедительности ярких, порой противоречивых характеров героинь Муравьевой. "В них органично сочетаются тонкий юмор и самоирония, непосредственность и обаяние, душевная теплота и жизненная сила", – говорится в телеграмме на сайте правительства.
Медведев отметил не только киноработы актрисы, и ее роли по произведениям Чехова, Островского, Толстого, исполненные на сцене Малого театра. Председатель правительства также назвал Муравьеву мастером импровизации и перевоплощения.
Ирина Муравьева родилась 8 февраля 1949 года в Москве. В разные годы служила в ЦДТ, Московском государственном академическом театре имени Моссовета. С 1993 года перешла в Государственный академический Малый театр.
Ранее стало известно, что в день рождения актрисы в кинотеатрах сети "Москино" пройдет ретроспектива фильмов с ее участием. Посмотреть киноленты можно в кинотеатрах "Вымпел", "Космос", "Молодежный" и "Тула".
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