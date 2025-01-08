Путин обсудит с кабмином запуск новых нацпроектов 9 января

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин проведет совещание с членами правительства 9 января, сообщает пресс-служба Кремля.

"Основная тема обсуждения – запуск новых национальных проектов", – говорится в сообщении.

Совещание пройдет в формате видеоконференции. С докладом выступит вице-премьер РФ Александр Новак. Также ожидается рассмотрение ряда текущих вопросов.

Ранее Путин потребовал заложить в бюджет средства для реализации новых нацпроектов. Президент подчеркнул, что они позволят достичь позитивных изменений во всех сферах жизни и обеспечить долгосрочное и постепенное развитие страны. Он также акцентировал внимание властей на том, что в этом вопросе должны помочь стратегические решения по донастройке налоговой системы.

При этом дефицит бюджета не повлияет на реализацию национальных проектов, пообещал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он объяснил, что все расходы на нацпроекты очень детально рассчитываются.