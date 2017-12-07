Климкин заявил о намерении встретиться с Лавровым

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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что будет "пытаться встретиться" с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Вене на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Эта встреча может стать первой за последние три года.

"Буду сегодня пытаться встретиться с Лавровым, чтобы поговорить о наших заключенных, о наших политических заключенных, поскольку очень важно – эмоционально, не сколько политический момент", – цитирует министра РИА Новости.

Из-за конфликта в Донбассе и вхождения Крыма в состав России двусторонние встречи главы МИД Украины и РФ не проводят. Министры виделись только на переговорах глав МИД в "нормандском формате".

Ранее сообщалось, что в Вене Лавров встретится с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.