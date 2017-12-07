Эксперт прокомментировал принятие Молдавией законопроекта о российских СМИ

7 декабря, 17:27
Фото: ТАСС/Альберт Симановский
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал принятие парламентом Молдавии законопроекта, ограничивающего деятельность российских СМИ.
"Эта антироссийская линия заключается в том, что молдавское руководство пытается продавать свою русофобию как товар, ища покупателя за океаном. Неслучайно Плахотнюк (лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк) находится сейчас в США", – цитирует Брутера RT.
Эксперт напомнил, что у Додона нет полномочий блокировать принятие законов парламентом.
"Что касается перспективы развития наших отношений, она зависит от того, какими их видит Россия и сам Додон, как он будет готов к парламентским выборам через год и насколько те политические силы, которые его поддерживают, будут активными и смогут отстаивать свою точку зрения", – сказал Брутер.
Ранее парламент Молдавии утвердил сразу в двух чтениях законопроект, предусматривающий ограничения для популярных в республике российских телеканалов. Законопроект поддержал 61 из 101 депутата от проевропейских партий.
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