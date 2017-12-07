В Кремле назвали Путина самым сильным кандидатом в президенты

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В Кремле считают Владимира Путина самым сильным кандидатом в президенты. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Да, Путин – самый сильный кандидат. Помимо него будут и другие кандидаты. Да, и шансов, конечно, больше всего у Путина. Тот уровень поддержки народа, который есть у него, недоступен для остальных кандидатов", – сказал Песков.

Мнение аналитиков о том, что настоящего соперничества не будет, а выборы будут носить референдумный характер, Песков назвал "стандартными и набившими уже оскомину у знающих и читающих людей".

Путин объявил о своем участии в выборах в среду, 6 ноября, на встрече с сотрудниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. В случае победы Путин, которому 7 октября исполнилось 65 лет, возглавит Россию в четвертый раз. Президент пока не уточнял, как именно он будет выдвигаться: от партии или как самовыдвиженец.