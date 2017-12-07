Медведев призвал министров работать слаженно и четко в преддверии выборов

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Екатерина Штукина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от правительства работать максимально слаженно и внимательно перед президентскими выборами. О намерении баллотироваться на пост президента 6 декабря объявил Владимир Путин.

"Хотел бы настроить всех членов правительства на то, что сейчас требуется максимально внимательная, слаженная и четкая работа", – сказал Медведев, передает РИА Новости. Глава правительства оговорился, что не имеет ввиду, что раньше министры работали как-то иначе. "Тем не менее, период действительно очень ответственный, прошу это иметь в виду", – добавил премьер.

По словам Медведева, официально предвыборная кампания начнется после того, как Совет Федерации назначит дату выборов, и эту информацию опубликуют в СМИ.