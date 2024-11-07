Путин заявил, что США укрепили свою ведущую роль из-за конфликта на Украине

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Конфликт на Украине позволил Соединенным Штатам Америки добиться укрепления своей ведущей роли. Об этом заявил Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Тот конфликт, участниками которого, мы, к сожалению, являемся, позволил Штатам добиться укрепления своей ведущей роли, мягко говоря. Такая полуколониальная зависимость стран (Европы. – Прим. ред.) оказалась. Честно говоря, даже я такого не ожидал. Но это их выбор. То же самое с Японией происходит. С Европой еще хуже", – заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Вашингтон формирует условия для перевода предприятий и целых отраслей из Европы к себе.

"В США в некоторых штатах энергоносители строят в три, в четыре, а то и в пять раз дешевле, чем в странах Евросоюза. Сознательно (в США. – Прим.ред.) принимают решения в налоговой системе, снижают налог на прибыль", – сказал глава государства.

Как заметил российский лидер, многие европейские страны во вред собственным интересам совершают действия в пользу Соединенных Штатов. При этом, уверен Путин, вассальное подчинение ослабеет, и контроль США за Европой приведет к уменьшению такой системы.

Ранее СМИ писали, что команда избранного президента США Дональда Трампа прорабатывает новый сценарий завершения конфликта на Украине путем создания демилитаризованной зоны длиною 1,3 тысячи километров по текущей линии фронта. Инсайдер уточнил, что безопасность зоны не будут обеспечивать силы США, НАТО или других организаций, которые финансируют Штаты.

Между тем польский президент Анджей Дуда заявил, что многие западные страны хотят завершить конфликт на Украине для того, чтобы возобновить бизнес в России. Несмотря на эти слова, он поддержал позицию киевских властей по поводу того, что Украина "должна вернуть контроль над своими территориями".

