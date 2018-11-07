На акции протеста предложили приглашать хор Кадышевой для разгона молодежи

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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов призвал власти регионов приглашать на митинг неинтересных для молодежи артистов. По его мнению, это поможет минимизировать количество протестов и участников, пишет Агентство "Москва".

Также он отметил, что на разрешенную акцию протеста придет гораздо меньше народа, а запрет провоцирует людей прийти на акцию.

"Запретный плод сладок. Надо организовать самим или помочь тому, кто хочет провести акцию протеста. Позовите хор Надежды Кадышевой, и тогда вообще никто из молодежи не придет", – сказал Власов.

По мнению Власова, 15-летний парень, которого полиция затаскивает в автозак, становится одним из самых счастливых людей на Земле.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова высказала мнение, что полицейские должны носить видеорегистраторы на массовых акциях.

Поводом для этого заявления стал случай в Екатеринбурге на акции протеста в единый день голосования.

Во время разгона митинга полицейские задержали трех журналистов, несмотря на то, что те показали свои редакционные удостоверения. Позднее начальник местного управления МВД извинился перед потерпевшими.