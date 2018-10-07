Медведев поздравил Путина с днем рождения

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Дмитрий Медведев в телефонном разговоре поздравил Владимира Путина с днем рождения, сообщает пресс-служба правительства.

Премьер-министр пожелал главе государства здоровья, благополучия и дальнейших успехов в его нелегкой работе на благо страны и народа России.

Владимиру Путину 7 октября исполнилось 66 лет. Свой день рождения президент проведет в кругу родных, близких и друзей.

Одним из его гостей будет экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который в соцсетях сообщил, что вылетел в Россию.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, традиционно 7 октября Путин много общается с лидерами других стран по телефону, принимая поздравления.

Президента уже поздравили президент и премьер Армении, а также главы Белоруссии и Азербайджана.