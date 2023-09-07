07 сентября, 15:30Экономика
Правительство РФ утвердило проект по энергосбережению и повышению энергоэффективности
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российский кабмин представил и утвердил комплексную госпрограмму "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Михаила Мишустина.
В ходе заседания кабмина он заявил, что Владимир Путин подчеркивал необходимость достигнуть амбициозных целей по снижению энергоемкости ВВП.
"А значит, и негативного воздействия на окружающую среду. По его поручению разработана и утверждена комплексная государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности", – отметил премьер-министр.
Ранее сообщалось, что Минэнерго РФ внесло в правительство и администрацию президента проект по запрету серого экспорта топлива. Первый замминистра энергетики Павел Сорокин выразил надежду, что инициативу одобрят в ближайшее время. По его словам, проект находится на финальной оценке.
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