Правительство РФ утвердило проект по энергосбережению и повышению энергоэффективности

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский кабмин представил и утвердил комплексную госпрограмму "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Михаила Мишустина.

В ходе заседания кабмина он заявил, что Владимир Путин подчеркивал необходимость достигнуть амбициозных целей по снижению энергоемкости ВВП.

"А значит, и негативного воздействия на окружающую среду. По его поручению разработана и утверждена комплексная государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности", – отметил премьер-министр.

Ранее сообщалось, что Минэнерго РФ внесло в правительство и администрацию президента проект по запрету серого экспорта топлива. Первый замминистра энергетики Павел Сорокин выразил надежду, что инициативу одобрят в ближайшее время. По его словам, проект находится на финальной оценке.

Биржевая цена бензина побила рекорды