Песков прокомментировал публикацию FT о просьбах Кремля к уехавшим из РФ бизнесменам

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикацию издания Financial Times о звонках из Кремля уехавшим российским бизнесменам с просьбой вернуться ерундой.

"Это ерунда очередная. Многие из-за границы звонят сюда, это так. А впрочем, лучше им самим позвонить и спросить. Кроме тех, кто сознательно порвал с нами полностью", – приводит ТАСС его слова.

Издание FT опубликовало материал о том, что подпавшие под санкции российские бизнесмены, находящиеся за рубежом, якобы регулярно получают звонки из Кремля с призывом вернуться в РФ.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 77,6% зарубежных компаний приняли решение сохранить свой бизнес в России, несмотря на давление.

По его словам, США и Евросоюз сами себя наказали. Введенные ими санкции против РФ привели к увеличению цен, инфляции и нехватке энергоресурсов.

