Кремль прокомментировал план Киева о миротворцах в Донбассе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал план главы Украины Петра Порошенко о размещении миротворцев в Донбассе, сообщает РИА Новости.

По его словам, любые миротворческие силы могут размещаться в точке соприкосновения конфликтующих сторон с их согласия.

"РФ не является стороной этого конфликта, конфликт на юго-востоке Украины в первую очередь подлежит обсуждению между Киевом и властями республик – ЛНР и ДНР, поэтому это основная модальность, которую было бы неразумно отвергать и нелогично абстрагировать. Это первое и изначальное условие размещения любых миротворцев", – сказал Песков.

Он также подчеркнул, что РФ не является стороной конфликта в Донбассе. При этом он отметил, что существуют и несогласные с этой позицией.

Порошенко выступил с ежегодным посланием в парламенте 7 сентября. Президент затронул вопрос о конфликте в ДНР и ЛНР. Он высказался за мирное урегулирование ситуации с участием миротворческих сил ООН. При этом он заявил о военной угрозе со стороны России.