Госдеп США прокомментировал идею отправки миротворцев на Донбасс

Представитель Госдепа США охарактеризовал идею размещения миротворческой миссии ООН на востоке Украины, как достойную изучения, сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, это защит граждан Украины, независимо от этнической принадлежности или национальности, а также поможет восстановить суверенитет и территориальной целостности Украины.

Политик подчеркнул, что "любая такая сила должна обладать широким мандатом". Это позволит обеспечить мир и безопасность "на всей оккупированной территории на Украине, вплоть до границы с Россией".

Представитель МИД Украины Марьяна Беца, тем временем, подчеркнула, что инициатива о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс принадлежит Украине, поэтому Киев и дальше будет продвигать ее, но не на условиях РФ.

По ее словам, предстоит пройти множество процедур, таких как консультации в ООН, работа экспертной комиссии в Донбассе, согласование мандата и бюджета миссии.

Накануне Россия представила в Совет Безопасности ООН проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе. Эксперты стран-участниц Совбеза изучат текст в ближайшее время, а на следующей неделе начнется процесс переговоров.

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