Кисляк заявил, что у России много вариантов ответа США

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Россия имеет много вариантов, чтобы ответить США на закрытие российского диппредставительства в Сан-Франциско, рассказал в интервью газете "Известия" бывший посол России в США Серей Кисляк.

"Министр Сергей Лавров был абсолютно прав, сказав, что нам надо тщательно рассмотреть ситуацию. Уверен, что мы спокойно определим свои шаги и предпримем какие-то ответные действия, тем более что вариантов для этого много", – заявил Кисляк.

По словам бывшего посла, действия США в отношении РФ вызывают озабоченность "психологическим состоянием страны, зацикленностью политического класса на антироссийской линии, причем у каждого действия есть практическое измерение".

Закрытие генсконсульства в Сан-Франциско, по мнению Кисляка, лишает россиян, живущих и работающих на Западном побережье, возможности "комфортно" контактировать с представителями российского государства.

Ранее США потребовали от России до 2 сентября закрыть генконсульство в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке. Таким образом Штаты ответили на высылку своих дипломатов.

Москва собирается подать в международный суд в связи с лишением ее права распоряжаться своей дипсобственностью в США. По словам Владимира Путина, это явное нарушение прав России.