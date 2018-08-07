Минкомсвязи предложило блокировать сайты за оправдание терроризма

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предлагает блокировать в досудебном порядке сайты, на которых размещают информацию с обоснованием и оправданием терроризма.

Инициатива размещена на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ предлагает внести поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

"Ограничение доступа к иной информации экстремистского и террористического толка осуществляется в рамках статьи 15.1 вышеуказанного закона только по решению суда, что не позволяет осуществлять блокировку сайтов оперативно", – приводят обоснование авторы проекта.

Сейчас за призывы к терроризму или его оправдание гражданам грозить штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.