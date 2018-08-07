Госдума учтет предложение штрафовать авиакомпании за недостаточную профилактику пьянства

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В Госдуме пообещали учесть предложение межрегиональной правозащитной организации "Коллективная защита" штрафовать авиакомпании за недостаточную профилактику пьянства среди пилотов, сообщает RT.

Соответствующее письмо с подписью зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Рафаэля Марданшина направили президенту организации Марату Аманлиеву.

Ранее общественники предложили штрафовать авиакомпании на сумму от 3 до 5 миллионов рублей за недостаточную профилактику пьянства среди пилотов. Авторы инициативы считают, что такая мера необходима, чтобы перевозчики осознавали ответственность за подобные инциденты.